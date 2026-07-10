Un gruppo di giovani di Porto Sant’Elpidio ha prodotto un video in cui si riprendono mentre raccolgono rifiuti con la pinza, sotto il sole, in aree verdi e lungo le strade. La clip, che riprende la melodia di una hit sanremese, ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della pulizia pubblica. Non si tratta di una protesta, ma di un modo per coinvolgere la comunità attraverso un messaggio leggero e diretto.

"Raccogli i rifiuti con la pinza, che fatica! Sotto il sole la mattina, che fatica!". No, non è un messaggio di protesta, ma un video realizzato da un gruppo di ragazzi di Porto Sant’Elpidio: una parodia della celebre hit sanremese di Ditonellapiaga, ’Che fastidio!’. Infilati i guanti e sacchetti alla mano, i volontari si riprendono e scherzano mentre si adoperano per la manutenzione di un parco giochi, tra la raccolta dei rifiuti e la rimessa a nuovo di panchine, scivolo e altalene. Ma non sono gli unici: più di 4400 giovani in tutta Italia hanno aderito al progetto ’Ci sto? Affare fatica’, portato avanti dalla cooperativa sociale Adelante, in collaborazione, nelle Marche, con la Regione e il Csv Marche Ets. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I giovani raccolgono rifiuti gratis. Curate aree verdi, strade e non solo

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