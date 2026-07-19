Due fratelli influencer sono stati arrestati a Miami con l’accusa di stupro e traffico sessuale. Sono noti sui social per post che mostrano muscoli, ricchezza e palestra, alternati a foto di macchine sportive e messaggi motivazionali. Le immagini sembrano in parte ritoccate con l’uso dell’intelligenza artificiale. La polizia ha notificato le misure restrittive, ma non sono stati ancora resi noti dettagli sulle indagini.

Andrew e Tristan Tate sui social mostrano i muscoli, la ricchezza, la palestra. Kickboxing intervallato da macchine sportive e da qualche messaggio motivazionale un po' minimal, a didascalia di foto che sembrano ritoccate con l'AI. «La vita è un gioco, e io gioco sempre per vincere». Un tempo, per le frasi così, c'erano le Smemoranda, ma lì era più difficile mostrare muscoli, sigari, jet, vacanze. E donne. Che alla fine erano il motivo che li ha resi da un lato controversi, dall'altro così ricchi e popolari - soprattutto Andrew, in realtà, che nel 2016 aveva anche partecipato al Grande Fratello britannico, venendo cacciato dalla casa dopo appena sei giorni a causa dei suoi post omofobi e razzisti e di un video hard dove sembrava usare violenza nei confronti di una ragazza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrew e Tristan Tate: i due fratelli influencer «re della mascolinità tossica» arrestati a Miami con l'accusa di stupro e traffico sessuale

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Andrew e Tristan Tate arrestati: i fratelli influencer accusati di stupro e tratta esseri umani

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