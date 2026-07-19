Andrew e Tristan Tate, fratelli britannici noti come influencer, sono stati arrestati a Miami. L’arresto è stato confermato dal Guardian e segue un’indagine per accuse di stupro. I due sono stati portati in custodia dalle autorità locali. Finora non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle accuse o sui dettagli dell’indagine. La notizia si aggiunge a un quadro di controlli e investigazioni in corso sui loro precedenti e attività online.

Andrew e Tristan Tate, fratelli e influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Lo riporta il Guardian. L’arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Tristan Tate, 38 anni, è accusato di violenza sessuale, stupro organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale. I due uomini sono stati inoltre incriminati in Romania per tratta di esseri umani, stupro e costituzione di un'associazione a delinquere, in seguito al loro arresto avvenuto nel dicembre 2022. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Andrew Tate arrestato con il fratello a Miami: l’influencer della manosfera era stato incriminato per stupro

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Si parla di: Andrew Tate arrestato con il fratello a Miami: l’influencer della manosfera era stato incriminato per stupro; Andrew Tate e il fratello Tristan arrestati a Miami pochi istanti prima dell’evento di boxe.

Andrew Tate arrestato con il fratello a Miami: l’influencer della manosfera era stato incriminato per stuproPervenuta una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna. Tra le accuse anche organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e aggressione con lesioni perso ... msn.com