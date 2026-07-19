Un esponente del Pd di Milano ha dichiarato che, se necessario, si combatterebbe contro i fascisti con i fucili. La frase è stata rivelata da testimoni e ha suscitato reazioni di condanna. L’esponente ha già ricevuto critiche da parte di colleghi e rappresentanti politici per le sue affermazioni estreme. La sua posizione ha diviso l’opinione pubblica locale, mentre la direzione del partito non ha ancora commentato ufficialmente.

Il Pd di Milano, tra le sue fila, ha un esponente che da qualche tempo si lascia andare a esternazioni sopra le righe che, solo poche settimane fa, l’hanno portato a essere criticato perfino da un senatore della vecchia guardia. Lorenzo Pacini è un esponente del Pd di Milano 1 che, dopo essersi auto candidato come sindaco della città, è andato ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, dove non ha saputo dosare le parole. “Vannacci viene sconfitto al voto, con proposte radicali di sinistra. In questo modo qua. Noi non siamo oscurantisti. Noi i fascisti li combattiamo alle urne e poi, a un certo punto, se serve, se servirà, coi fucili. E così v'abbiamo sconfitto in modo definitivo una volta e si sconfigge di nuovo il fascismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "I fascisti? Se serve li combattiamo coi fucili". La frase choc dell’esponente Pd di Milano

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