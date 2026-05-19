L'artista ha dichiarato che nel suo ultimo album non utilizza l'autotune, preferendo mantenere tutte le imperfezioni vocali. L'album è stato registrato in presa diretta sul tetto di un importante hotel nel centro di Firenze, creando un collegamento tra musica e ambiente urbano. La scelta di lavorare in questa modalità è stata confermata dall'artista, che ha sottolineato come il progetto rappresenti un approccio autentico e spontaneo alla produzione musicale. La registrazione in esterna ha richiesto un lavoro particolare e una pianificazione accurata.

Silvano Albanese, in arte Coez, porta il formato al terzo capitolo. «Volevo che si capisse che eravamo veri», dice. Eppure ci ha dovuto lavorare, contro le abitudini sue, contro quelle di chi stava sul tetto con lui. «Noi non siamo più abituati. Pensiamo sempre che i dischi di una volta fossero meglio senza il tune, ma poi li riascolti e ti accorgi che anche lì c'era. Adesso stai col fucile puntato su tutto». Sul tetto erano a volte trenta persone. Operatori, fonico, musicisti, archi. Quando parte un ciak non si può sbagliare: se sbaglia uno, salta tutto. Quella concentrazione, dice, diventa il clima giusto: «Non tensione gratuita. È musica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Coez: «In From the Rooftop 3 non uso l'autotune, voglio tenere tutte le imperfezioni, anche se oggi stanno tutti coi fucili puntati»

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Coez - Faccio un casino (From The Rooftop 3)

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