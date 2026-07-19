Verso la fine dell’anno scolastico, alcuni giovani vengono coinvolti in falsi casting o promesse di lavori estivi. Questi annunci spesso si presentano come opportunità autentiche, ma si rivelano trappole per sfruttare la loro ingenuità. Si tratta di pratiche che sfruttano il desiderio di lavorare e di vivere esperienze, inducendo i ragazzi a partecipare senza ricevere realmente un’opportunità concreta. Le autorità avvertono di prestare attenzione a annunci sospetti e di verificare le proposte prima di impegnarsi.

?C’è un momento preciso, verso la fine dell’anno scolastico, in cui i ragazzi cambiano pelle. Smettono di essere bambini da proteggere e diventano adolescenti con una fretta incredibile di mangiarsi il mondo. Si presentano in famiglia con gli occhi lucidi di chi si sente già grande e dicono: “ Quest’estate voglio lavorare. Voglio mettermi da parte qualcosa, giostrarmi le mie spese, essere indipendente”.?Davanti a questa dimostrazione di maturità, a qualsiasi genitore si gonfia il petto d’orgoglio. Ed è proprio qui, tra l’entusiasmo pulito dei ragazzi e il desiderio delle famiglie di sostenerli, che si insinuano i venditori di fumo.?Oltre il mito di “Bellissima”: una trappola democratica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I falsi casting e il miraggio del “lavoretto estivo”: come riconoscere ed evitare chi specula sui sogni dei nostri figli

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