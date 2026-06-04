olio extravergine a prezzi troppo bassi come riconoscere quello vero ed evitare i falsi

L’olio extravergine di oliva a prezzi molto bassi può nascondere prodotti falsificati o di qualità inferiore. Per riconoscere quello autentico, si consiglia di controllare l’etichetta, verificare la presenza del marchio di qualità e preferire confezioni di provenienza italiana. È importante diffidare da offerte troppo economiche rispetto ai prezzi di mercato e acquistare da rivenditori affidabili. La presenza di residui chimici o odori anomali può indicare adulterazioni o lavorazioni non conformi.

L’olio extravergine di oliva è uno dei simboli più riconoscibili del made in Italy agroalimentare. Eppure, proprio uno dei prodotti più apprezzati della dieta mediterranea è oggi al centro di una battaglia che riguarda produttori, consumatori e istituzioni. A lanciare l’allarme sono Coldiretti e Unaprol, che denunciano il rischio crescente legato alle vendite sottocosto e all’immissione sul mercato di oli venduti a prezzi talmente bassi da far sospettare pratiche speculative, importazioni poco trasparenti e persino contraffazioni. Perché un olio extravergine troppo economico dovrebbe... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Olio extravergine doliva: come riconoscere quello vero

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