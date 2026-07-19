ho trovato nel mio lavoro come una seconda casa

Una giovane di 21 anni, originaria dell’Albania, ha dichiarato di aver trovato nel suo lavoro una seconda casa, sottolineando radici stabili e affetti consolidati. Ha anche evidenziato un ambiente lavorativo che valorizza i giovani. La sua esperienza rappresenta un esempio di integrazione riuscita e di coinvolgimento nel territorio.

Radici stabili, affetti e un ambiente di lavoro che valorizza i giovani. Ledjana Sula, 21 anni, originaria dell’Albania, rappresenta l’esempio di un’integrazione riuscita che si traduce in progettualità sul territorio. Dopo aver frequentato il percorso di istruzione e formazione professionale come operatore del benessere allo Ial, oggi Ledjana lavora stabilmente in un centro estetico di Falconara, dove guarda con ottimismo al proprio futuro nelle Marche. Ledjana Sula, perché ha deciso di restare nelle Marche? "Ho deciso di rimanere in questa regione sia per restare vicino alla mia famiglia, ma anche perché il centro estetico dove lavoro non è solo un impiego, è una seconda casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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