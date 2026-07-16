Un meteorite è caduto in una casa nel New Jersey, provocando un forte boato e un impatto che ha sfondato il soffitto di una stanza. L’episodio si è verificato dopo una scia di fuoco visibile nel cielo di New York e un boom sonico che ha fatto tremare i grattacieli di Manhattan. La scoperta nella casa include un buco nel soffitto, una forte puzza di zolfo e frammenti neri sparsi ovunque.

Una scia di fuoco accecante che squarcia il cielo di New York, un boom sonico che fa tremare i grattacieli di Manhattan sfrecciando accanto alla Statua della Libertà e, pochi istanti dopo, un violento schianto attraverso il soffitto di una casa a Hillsborough, nel New Jersey. Comincia così, con un ingresso spettacolare nell’atmosfera terrestre a circa 32.000 miglia orarie (oltre 51.000 kmh), la storia del meteorite da 2 libbre (circa un chilogrammo) caduto il 16 luglio 2024. Oggi, a distanza di due anni dall’impatto, quella stessa roccia spaziale è al centro di una straordinaria scoperta scientifica rivelata dal quotidiano britannico The Mirror: al suo interno sono stati rintracciati fluidi salati extraterrestri che potrebbero custodire i mattoni fondamentali per la nascita della vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero a casa, ho sentito un forte schianto, poi ho trovato un buco nel soffitto della camera. C’era puzza di zolfo e frammenti neri dappertutto”: gli cade un meteorite in casa, poi la scoperta sulla pietra dal “mondo alieno”

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