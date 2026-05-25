ho trovato lavoro grazie al mio profilo

La cosiddetta ‘ fuga di cervelli ’, il fenomeno dei giovani che scappano all’estero, è uno dei mantra che governano il dibattito pubblico nell’Italia di oggi. Quella di Anna Monticelli, 25enne di Fogliano, non è stata una fuga. La scelta di trasferirsi in Germania, ad Amburgo, è un’esperienza che lei stessa ha iniziato a raccontare su TikTok in una sorta di diario, tra nuove emozioni ed inevitabili difficoltà. Qual è stato il suo percorso formativo, prima di partire? "Ho frequentato l’università a Mantova, dove mi sono laureata in Lingue, Mediazione e Interpretariato nell’ottobre del 2021. Circa due settimane dopo ho deciso di partire come ragazza alla pari: sono rimasta in famiglia per otto mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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