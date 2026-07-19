Uno, io alla loro età sono andata a vedere Balla Coi Lupi e sono sopravvissuta senza traumi. Non solo: conservo il ricordo di quei pomeriggi (sì, plurale, sono andata più volte) accanto a mio papà come una delle cose più belle e magiche della mia infanzia. Due, avevo preventivamente domandato alle colleghe se l’Odissea di Nolan fosse un film violento e mi avevano rassicurato che, a parte qualche scena facilmente evitabile coprendo gli occhi ai bambini, no, il film non si contraddistingueva per particolari momenti cruenti. Tre, i miei figli, Lorenzo, sei anni, e Riccardo, quattro e mezzo, sono due cinefili in erba. Abituati fin da piccoli a vedere film da grandi, amano soprattutto i classici di avventura, dal Primo cavaliere al Gladiatore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ho portato i miei bambini di 6 e 4 anni a vedere l'Odissea di Nolan: ecco com’è andata

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Sono rimasti per tre ore incollati allo schermo senza fiatare (salvo le mille domande). Perché, in fondo, l'Odissea di Nolan è un film semplice, più adatto a loro che a un pubblico adulto x.com

Mia recensione dell'odissea di nolan reddit

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