Ho portato i miei bambini di 6 e 4 anni a vedere l' Odissea di Nolan | ecco com’è andata

Da vanityfair.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno, io alla loro età sono andata a vedere Balla Coi Lupi e sono sopravvissuta senza traumi. Non solo: conservo il ricordo di quei pomeriggi (sì, plurale, sono andata più volte) accanto a mio papà come una delle cose più belle e magiche della mia infanzia. Due, avevo preventivamente domandato alle colleghe se l’Odissea di Nolan fosse un film violento e mi avevano rassicurato che, a parte qualche scena facilmente evitabile coprendo gli occhi ai bambini, no, il film non si contraddistingueva per particolari momenti cruenti. Tre, i miei figli, Lorenzo, sei anni, e Riccardo, quattro e mezzo, sono due cinefili in erba. Abituati fin da piccoli a vedere film da grandi, amano soprattutto i classici di avventura, dal Primo cavaliere al Gladiatore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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