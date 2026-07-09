Odissea di Christopher Nolan | 5 film da vedere prima

L’uscita di “Odissea” di Christopher Nolan è prevista per il 16 luglio. Il film ha già generato aspettative e discussioni tra il pubblico. Tra chi si prepara a vederlo e chi analizza il cast, si osservano reazioni contrastanti. La pellicola rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno e ha suscitato interesse immediato tra gli appassionati di cinema. Non sono stati ancora rilasciati dettagli sulla trama o sul cast ufficiale.

Odissea di Christopher Nolan è il film più atteso dell’anno (in uscita il 16 luglio), tra chi si frega le mani felice e chi (noi) scorrendo il cast ha sussulti di mero pregiudizio. Matt Damon nei panni di Ulisse, eroe carismatico e feroce dal «multiforme ingegno»? Zendaya in quelli di Atena, dea maestosa della guerra e della saggezza? Sembrano scelte da Hollywood in assedio dell’epica più che da corrispondenze nel fisico e nello spirito. Ma sarà la visione del film a dirci la sua verità. Nel frattempo ci prepariamo all’evento ripercorrendo 5 film da vedere prima dell’ Odissea di Nolan. Per spezzare i pregiudizi. O rinsaldarli. Itaca – Il ritorno (2024) di Uberto Pasolini. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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