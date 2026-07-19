Ho deciso io Mario Roggero in carcere interviene Giorgia Meloni
Giorgia Meloni ha commentato la condanna di un gioielliere in carcere, affermando che la pena non è proporzionata alla vicenda e ad altri reati previsti dall’ordinamento. La premier ha sottolineato che la decisione è stata presa dal giudice e ha espresso preoccupazione per l’equilibrio delle pene. La vicenda riguarda un uomo condannato, e le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di discussione sulla giustizia.
Il caso di Mario Roggero torna al centro dell’attenzione politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sulla condanna del gioielliere, ritenendo la pena inflitta non equilibrata rispetto alla vicenda e ad altri reati previsti dall’ordinamento. In un’intervista al Corriere della Sera, la premier ha inoltre confermato di aver chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio di avviare l’istruttoria relativa a una possibile grazia. Il provvedimento, in ogni caso, resta di esclusiva competenza del Presidente della Repubblica. Caso Roggero, le parole di Giorgia Meloni sulla condanna. Secondo quanto riportato, Meloni considera la vicenda di Roggero un caso che richiede attenzione anche sotto il profilo delle condizioni psicologiche di chi subisce una rapina o un’aggressione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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