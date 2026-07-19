ho deciso io mario roggero in carcere interviene giorgia meloni

Notizia in breve

Giorgia Meloni ha commentato la condanna di un gioielliere in carcere, affermando che la pena non è proporzionata alla vicenda e ad altri reati previsti dall’ordinamento. La premier ha sottolineato che la decisione è stata presa dal giudice e ha espresso preoccupazione per l’equilibrio delle pene. La vicenda riguarda un uomo condannato, e le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di discussione sulla giustizia.