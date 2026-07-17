Adesso basta Caso Mario Roggero colpo di scena | interviene Giorgia Meloni
Giorgia Meloni ha commentato il caso di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere dopo aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto nella sua attività. La condanna è definitiva e ha suscitato discussioni pubbliche e politiche sul diritto alla legittima difesa. La vicenda ha acceso un dibattito sulla proporzionalità delle risposte in situazioni di rapina.
l caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori durante l’assalto alla sua attività, continua ad alimentare il dibattito politico e pubblico sul tema della legittima difesa. Al centro della discussione c’è soprattutto il tema del risarcimento civile richiesto dai familiari dei malviventi. La vicenda è tornata d’attualità dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione, ma anche per l’annuncio di una nuova misura contenuta nel ddl Sicurezza, con cui il Governo punta a modificare le norme relative ai risarcimenti nei casi in cui il danno venga subito durante la commissione di un reato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga dopo l'assalto al suo negozio. Il gioielliere Mario Roggero si trova ora in un hotel insieme alla famiglia in attesa di costituirsi. Alfredo Ranavolo/Tg1. Segui tutti gli aggiornamenti su; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'.
II riferimento della Premier, anche se mai citato esplicitamente dalla premier, è al caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori facebook
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In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero. Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famigl x.com
Mario Roggero, il precedente del 2005, dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola puntata: Non finisce qui, bastardoNon è normale, sai, che un direttore del carcere si muova per accogliere un detenuto. Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour condannato in via definitiva ... corriereadriatico.it
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