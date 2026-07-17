Adesso basta Caso Mario Roggero colpo di scena | interviene Giorgia Meloni

Notizia in breve

Giorgia Meloni ha commentato il caso di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere dopo aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto nella sua attività. La condanna è definitiva e ha suscitato discussioni pubbliche e politiche sul diritto alla legittima difesa. La vicenda ha acceso un dibattito sulla proporzionalità delle risposte in situazioni di rapina.