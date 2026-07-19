A Spa, Hamilton è stato penalizzato di cinque secondi, mentre Leclerc non ha ricevuto sanzioni. La differenza tra i due casi risiede nella dinamica delle rispettive situazioni durante la corsa. La decisione è stata presa sulla base delle azioni compiute dai due piloti in pista, portando a misure diverse da parte della direzione di gara.

Due episodi, due misure, due decisioni diverse. Sostanziate così: Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi, Charles Leclerc no. Perchè? A Spa, in Belgio, la differenza per la Ferrari è tutta nella dinamica delle situazioni. E nel diritto allo spazio riconosciuto dai commissari Fia nei contatti che hanno coinvolto i due ferraristi, rispettivamente con George Russell (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren). Nel primo episodio, quello tra Hamilton e Russell, avvenuto al primo giro in avvicinamento a Les Combes, la dinamica è molto chiara: la Mercedes dell’inglese attacca all’esterno e riesce ad affiancarsi tanto da avere diritto a una porzione di pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton penalizzato, Leclerc no: perché a Spa i due ferraristi sono trattati diversamente

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