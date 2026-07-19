Durante il Gran Premio del Belgio 2026 a Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton è stato penalizzato, mentre Charles Leclerc non ha ricevuto sanzioni. Entrambi i piloti sono stati protagonisti di episodi che hanno suscitato decisioni al limite da parte dei commissari di gara. La Ferrari ha concluso la corsa con un secondo posto di Leclerc e un quarto di Hamilton, in un weekend complessivamente positivo.

Va in archivio con un bilancio indubbiamente positivo il weekend di Spa-Francorchamps per la Ferrari, che ha ottenuto un secondo posto con Charles Leclerc ed un quarto con Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio 2026, valevole come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e penultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. I due piloti della Rossa hanno vissuto una gara piuttosto movimentata sin dalle battute iniziali, rendendosi protagonisti di diverse battaglie ravvicinate e finendo anche sotto la lente d’ingrandimento dei commissari. Il veterano inglese ha dovuto scontare al pit-stop una penalità di 5 secondi, mentre il monegasco è stato graziato e ha potuto lottare addirittura per il successo contro la Mercedes di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hamilton penalizzato, Leclerc no: decisioni al limite in entrambi gli episodi

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Hamilton scopre tutto e Leclerc crolla in Canada

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