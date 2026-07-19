Durante il Gran Premio del Belgio, Lewis Hamilton ha mantenuto la quarta posizione, nonostante fosse stato sottoposto a indagine per un episodio di unsafe release durante la sosta ai box. I commissari hanno deciso che il pilota non aveva responsabilità dirette e quindi non ha ricevuto penalità. La decisione ha confermato il risultato ottenuto in gara, mentre la Ferrari ha ricevuto una sanzione.

Lewis Hamilton conserva il quarto posto ottenuto nel Gran Premio del Belgio. Il pilota della Ferarri era finito sotto investigazione per un episodio di unsafe release avvenuto durante la sosta ai box, ma i commissari hanno stabilità che non avesse responsabilità dirette. Nessuna ulteriore sanzione sportiva, dunque, per il britannico, che lascia Spa al secondo posto nel Mondiale, a 45 punti dal leader Andrea Kimi Antonelli. Hamilton aveva già scontato cinque secondi di penalità per il contatto al primo giro con George Russell, finito nella ghiaia e costretto al ritiro. Durante il successivo pit stop, la Ferrari numero 44 è stato autorizzata a ripartire mentre un meccanico si trovava ancora davanti alla monoposto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Hamilton evita la penalità a Spa: quarta posizione confermata, stangata alla Ferrari

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