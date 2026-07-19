È capitato a tutti almeno una volta: mettersi a letto dopo una giornata intensa e, quando il sonno sta per arrivare, all'improvviso si sperimenta la sensazione netta di precipitare da un gradino o addirittura di cadere nel vuoto. In quel secondo o poco più, il nostro corpo reagisce con un sobbalzo involontario delle gambe o delle braccia, il cuore accelera e ci ritroviamo di colpo sveglissimi e disorientati. Cosa succede esattamente in quel secondo e perché il corpo fa una cosa del genere proprio quando sta per addormentarsi? In termini medici, questo scatto improvviso viene chiamato mioclonia ipnica o sussulto ipnico. Non si tratta di un segnale preoccupante, ma di una semplice contrazione muscolare involontaria e fulminea che si verifica durante la transizione tra lo stato di veglia e la prima fase del sonno leggero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Hai un sussulto prima di addormentarti? Colpa di un malinteso tra cervello e muscoli...Mioclonia ipnica: perché il cervello provoca un sussulto prima di dormire. Cos'è, la spiegazione scientifica e i fattori che ne aumentano la frequenza. gazzetta.it