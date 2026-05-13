Creatina | non solo muscoli I nuovi benefici per cervello umore e longevità
Recenti studi indicano che la creatina, spesso associata alle performance sportive, potrebbe avere effetti anche sul funzionamento cerebrale, sull’umore e sulla longevità. Le ricerche mostrano come questa sostanza possa influenzare diversi aspetti della salute, andando oltre il suo ruolo tradizionale negli allenamenti. La scoperta apre nuove prospettive sull’uso della creatina, suggerendo che le sue proprietà potrebbero estendersi a settori diversi dall’attività fisica.
La creatina gode di una reputazione consolidata nelle palestre di tutto il mondo, celebrata come alleata della forza e della resistenza fisica. Eppure la sua storia scientifica è considerevolmente più ricca e sfumata di quanto l'immaginario collettivo lasci supporre. Dall'encefalo al cuore, passando per il sistema immunitario, questa molecola si rivela un protagonista silenziose ma indispensabile della biochimica cellulare. Il corpo umano sintetizza la creatina autonomamente, principalmente a livello di fegato, reni e pancreas, ricorrendo a tre aminoacidi: glicina, arginina e metionina. Una volta prodotta, la molecola raggiunge i tessuti a più elevata domanda energetica attraverso il torrente circolatorio.🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Creatina è Pericolosa o Benefica Cosa Dice la Scienza su Cervello, Reni e Muscoli
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