Miss Bologna 2026 25enne congolese Marta Bunda la vincitrice le reazioni | Nulla di bolognese nei suoi tratti - VIDEO
Marta Bunda, 25 anni, congolese, è stata eletta Miss Bologna 2026. La sua vittoria ha generato reazioni di alcune persone che hanno commentato che nei suoi tratti non si riconoscono caratteristiche bolognesi o italiane, né nel viso, né nel portamento, né nel cognome. La scelta ha attirato attenzione e discussioni sui social e tra i partecipanti. La serata si è svolta con la premiazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla giuria o sul percorso di selezione.
La vittoria della congolese Bunda ha suscitato diverse reazioni, tra cui: “Non c’è niente di bolognese, niente di italiano in quei tratti. Né nel viso, né nel portamento, né nel cognome. Bologna ha sempre avuto una sua identità precisa: donne mediterranee, lineamenti decisi, bellezza che parlava di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Notizie e thread social correlati
Prima selezione Miss Toscana, la fiorentina Marta Schiumarin è Miss SambucaLe selezioni di Miss Toscana 2026 sono iniziate con la prima fascia assegnata a una ragazza di Firenze.
Marta Schiumarini è Miss Firenze 2026: la ballerina trionfa a Villa VittoriaMarta Schiumarini, 24 anni, è stata eletta Miss Firenze 2026 durante un evento a Villa Vittoria.