Miss Bologna 2026 25enne congolese Marta Bunda la vincitrice le reazioni | Nulla di bolognese nei suoi tratti - VIDEO

Notizia in breve

Marta Bunda, 25 anni, congolese, è stata eletta Miss Bologna 2026. La sua vittoria ha generato reazioni di alcune persone che hanno commentato che nei suoi tratti non si riconoscono caratteristiche bolognesi o italiane, né nel viso, né nel portamento, né nel cognome. La scelta ha attirato attenzione e discussioni sui social e tra i partecipanti. La serata si è svolta con la premiazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla giuria o sul percorso di selezione.