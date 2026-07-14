Miss Bologna 2026 25enne congolese Marta Bunda la vincitrice le reazioni | Nulla di bolognese nei suoi tratti - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marta Bunda, 25 anni, congolese, è stata eletta Miss Bologna 2026. La sua vittoria ha generato reazioni di alcune persone che hanno commentato che nei suoi tratti non si riconoscono caratteristiche bolognesi o italiane, né nel viso, né nel portamento, né nel cognome. La scelta ha attirato attenzione e discussioni sui social e tra i partecipanti. La serata si è svolta con la premiazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla giuria o sul percorso di selezione.

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La vittoria della congolese Bunda ha suscitato diverse reazioni, tra cui: “Non c’è niente di bolognese, niente di italiano in quei tratti. Né nel viso, né nel portamento, né nel cognome. Bologna ha sempre avuto una sua identità precisa: donne mediterranee, lineamenti decisi, bellezza che parlava di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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