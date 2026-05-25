Affari Tuoi Stefano De Martino e la verità su come ha conosciuto Herbert Ballerina

Stefano De Martino ha raccontato di aver conosciuto Herbert Ballerina sul set di uno show televisivo. I due hanno iniziato a collaborare in quella produzione e da allora sono rimasti amici. La loro relazione professionale si è consolidata nel tempo, portandoli a lavorare spesso insieme. La coppia, formata da De Martino e Ballerina, viene descritta come molto affiatata, anche se non sono coinvolti in relazioni sentimentali.

Sono la coppia più affiatata della televisione italiana. E no, non parliamo di Al Bano e Romina (da tempo ai ferri corti), si tratta di Stefano De Martino e Herbert Ballerina. I due conduttori di Affari Tuoi, assieme anche a Stasera tutto è possibile e, chissà, magari presto anche al Festival di Sanremo, sono sempre più complici e in sintonia. E nella puntata di lunedì 25 maggio De Martino svela il modo in cui i due si sono conosciuti, lasciando tutti di stucco. Stefano De Martino e Herbert Ballerina, l’incontro sul web. Protagonista della puntata di questo ultimo lunedì di maggio di Affari Tuoi è Chiara, bellezza mora in arrivo dalla Liguria. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Stefano De Martino e Brenda Lodigiani | La verità dietro il bacio in diretta

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