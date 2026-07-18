Le forze statunitensi hanno portato a termine la settima notte di attacchi contro l’Iran, secondo quanto comunicato dal Comando centrale degli Stati Uniti. Durante questa serie di raid notturni, le autorità di Teheran hanno riferito di aver colpito una base statunitense situata in Bahrain. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o danni causati dagli attacchi.

“Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l’Iran”. Lo annuncia il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul proprio profilo del social X. Il Centcom rende noto di aver “colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali”. Le forze statunitensi hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altre risorse. Oltre 50 mila militari statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente, conclude il Centcom, “e rimangono vigili, letali e pronti all’azione” Il Bahrein ha dichiarato che le sue forze di difesa hanno intercettato e distrutto diversi droni e missili lanciati dall’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Settima notte consecutiva di raid Usa contro l’Iran. Teheran contrattacca: “Colpita base statunitense in Bahrein”

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U.S. and Iran Continue Strikes, Severe Storms Impact Midwest, Protests in Belfast

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