Iran la guerra in diretta nuova ondata di raid Usa | Colpita capacità di attaccare navi a Hormuz Teheran | Lo stretto rimane chiuso

Gli Stati Uniti hanno condotto una nuova serie di raid contro l'Iran, colpendo presumibilmente strutture legate alla capacità di attaccare navi nello stretto di Hormuz. L'operazione è stata annunciata dallo US Central Command, che ha riferito di aver ripreso il blocco navale con 20 navi coinvolte. Teheran ha risposto dichiarando che lo stretto rimane chiuso. Gli scambi di colpi tra le due parti continuano.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Continuano scambi di colpi tra Teheran e Washington. Lo Us Central Command annuncia una nuova ondata di raid sull'Iran dopo aver comunicato di aver ripreso blocco navale a Hormuz con 20 navi coinvolte. Trump: “Attacchi all'Iran continueranno finché non dirò basta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta»

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta, nuovi raid Usa a Hormuz. Teheran: Lo stretto è chiuso”. Trump smentisce: “È aperto, li abbiamo colpiti duramente”Teheran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre le autorità statunitensi affermano che il passaggio è ancora aperto e che sono stati...

Missili iraniani contro due navi, Teheran: «Chiuso lo Stretto di Hormuz». Nuovi raid Usa. Sotto attacco Emirati Arabi, Bahrein e Qatar – La direttaMissili iraniani hanno colpito due navi nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo fino a nuovo avviso.

Temi più discussi: Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Bremmer: Trump non vuole più saperne della guerra in Iran. Una via d'uscita? Compensazioni se Teheran molla la presa su Hormuz; Trump annuncia la ripresa della guerra contro l'Iran: Li colpiremo su Hormuz; Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran.

In Cina rallenta la crescita (+4,3% nel 2° trimestre): pesano i consumi interni e la guerra in Iran x.com

Gli Stati Uniti e l'Iran tornano in guerra aperta dopo una settimana di confronti a Hormuz — Gli attacchi ai petrolieri uccidono un marinaio e ne lasciano otto feriti mentre il conflitto minaccia di spreadere di nuovo nel Mar Rosso e in Iraq reddit

Iran, la guerra in diretta, nuova ondata di raid Usa: Colpita capacità di attaccare navi a Hormuz. Teheran: Lo stretto rimane chiusoGli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 15 luglio 2026 in tempo reale. Lo Us Central Command ha annunciato di aver concluso una nuova ondata di raid sull'Ira ... fanpage.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Teheran: 'Hormuz resta chiuso finché gli Usa continuano ad aggredire' ... tg24.sky.it