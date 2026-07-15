Iran la guerra in diretta nuova ondata di raid Usa | Colpita capacità di attaccare navi a Hormuz Teheran | Lo stretto rimane chiuso

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto una nuova serie di raid contro l'Iran, colpendo presumibilmente strutture legate alla capacità di attaccare navi nello stretto di Hormuz. L'operazione è stata annunciata dallo US Central Command, che ha riferito di aver ripreso il blocco navale con 20 navi coinvolte. Teheran ha risposto dichiarando che lo stretto rimane chiuso. Gli scambi di colpi tra le due parti continuano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Continuano scambi di colpi tra Teheran e Washington. Lo Us Central Command annuncia una nuova ondata di raid sull'Iran dopo aver comunicato di aver ripreso blocco navale a Hormuz con 20 navi coinvolte. Trump: “Attacchi all'Iran continueranno finché non dirò basta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta»

Video Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta»

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta, nuovi raid Usa a Hormuz. Teheran: Lo stretto è chiuso”. Trump smentisce: “È aperto, li abbiamo colpiti duramente”Teheran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre le autorità statunitensi affermano che il passaggio è ancora aperto e che sono stati...

Missili iraniani contro due navi, Teheran: «Chiuso lo Stretto di Hormuz». Nuovi raid Usa. Sotto attacco Emirati Arabi, Bahrein e Qatar – La direttaMissili iraniani hanno colpito due navi nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo fino a nuovo avviso.

Temi più discussi: Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Bremmer: Trump non vuole più saperne della guerra in Iran. Una via d'uscita? Compensazioni se Teheran molla la presa su Hormuz; Trump annuncia la ripresa della guerra contro l'Iran: Li colpiremo su Hormuz; Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran.

iran la guerra inIran, la guerra in diretta, nuova ondata di raid Usa: Colpita capacità di attaccare navi a Hormuz. Teheran: Lo stretto rimane chiusoGli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 15 luglio 2026 in tempo reale. Lo Us Central Command ha annunciato di aver concluso una nuova ondata di raid sull'Ira ... fanpage.it

iran la guerra inLo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Teheran: 'Hormuz resta chiuso finché gli Usa continuano ad aggredire' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web