Le campane a Monteforte d'Alpone, in provincia di Verona, sono state silenziate. La decisione è stata presa dopo che alcuni nuovi residenti nella frazione di Brognoligo hanno protestato, sostenendo che il suono disturbava la loro quiete. Il parroco ha deciso di interrompere temporaneamente i rintocchi, senza indicare una data di ripresa. Nessuna altra azione legale è stata ancora avviata.

Silenziate le campane a Monteforte d'Alpone, in provincia di Verona. Nella piccola frazione di Brognoligo, alcuni nuovi residenti hanno protestato per il suono delle campane, colpevoli di disturbare la loro quiete. Così la chiesa di Santo Stefano ha ridotto notevolmente i rintocchi: l'Ave Maria e l'Angelus di mezzogiorno vengono annunciati soltanto dalla campana media, mentre il tradizionale concerto che precedeva le celebrazioni eucaristiche è stato sostituito da un unico rintocco alla mezz'ora. Una scelta del parroco per evitare tensioni, ma che ha fatto insorgere i Campanari di Brognoligo, custodi di una tradizione secolare che vorrebbero tutelare nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guerra dei rintocchi. Il parroco silenzia le campane del paese

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