Nella frazione di Vallico Sotto, è passata quasi tre decadi senza nascite di bambine. Questa mattina, il parroco ha annunciato l’arrivo di una neonata di nome Sofia. Per celebrare il suo arrivo, le campane della chiesa parrocchiale hanno suonato a festa. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i residenti, che hanno accolto con gioia il nuovo membro della comunità.

"Sono ben 29 anni che nella nostra piccola frazione di Vallico Sotto non nasceva una bambina. Anche per questo Sofia è stata accolta dalle campane della chiesa parrocchiale che hanno suonato a festa per il suo arrivo in paese. Felicitazioni a mamma Elena, a papà Michele e a tutta la famiglia per il lieto evento che ci ha arricchiti di una splendida compaesana". Con queste parole, accompagnate da un video esplicativo nel quale si sente il suono festoso delle campane della Chiesa di San Giacomo Apostolo, l’amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli ha accolto la nascita di Sofia Marini, nata lo scorso 27 aprile a mezzogiorno all’ospedale San Francesco di Barga e arrivata sabato scorso nella sua abitazione familiare, in compagnia del babbo Michele e dalla mamma Elena Ridolfi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campane a Vallico di Sotto. Il parroco annuncia l’arrivo della piccola Sofia

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