Alle 10, in piazza della Loggia, sono stati suonati otto rintocchi delle campane, uno per ogni vittima della strage del 28 maggio 1974. La cerimonia si è svolta senza interventi pubblici, con la semplice commemorazione. La piazza era vuota, nessun altro evento o manifestazione si è svolta in quel momento. La memoria delle otto persone uccise è stata mantenuta con questa breve cerimonia.

Brescia – Con gli otto rintocchi della campane in piazza della Loggia, tanti quante l e vittime, alle 10.12 sono iniziate le commemorazioni a Brescia per la strage di matrice neofascista del 28 maggio 1974. Una giornata, scandita da interventi istituzionali anticipati dalla messa al cimitero Vantiniano dove ci sono le tombe delle vittime, che arriva nel pieno del processo in corso davanti alla Corte d'Assise di Brescia a carico di Roberto Zorzi, veronese oggi cittadino americano, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato insieme a Marco Toffaloni, minorenne all'epoca e oggi cittadino svizzero, condannato a 30 anni in primo grado e in appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Otto rintocchi di campane per le 8 vittime: Brescia ricorda la strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974

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