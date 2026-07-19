guardiamo lo schermo e reagiamo allo stesso modo davanti alle immagini di un genocidio o di una pasta al forno

Due persone sono state arrestate dopo aver tentato di entrare in un edificio pubblico con armi e munizioni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno bloccato i sospetti, trovando l’arsenale nascosto all’interno di uno zaino. L’intervento è avvenuto in un’area centrale della città, dove sono stati sequestrati diversi oggetti, tra cui pistole, coltelli e cartucce. Nessuno è rimasto ferito durante l’operazione.

«P erdere è il sentimento del tempo» scriveva Stefano Benni nel 1995 nel monologo surreale La misteriosa scomparsa di W. E giù un elenco delle cose smarrite: «La tranquillità economica, l’ozono, l’innocenza, il sapore della frutta, i panda, le balene, il valore della verginità, tutti i valori, la primavera, le lucciole, la democrazia.». Milano sospesa sull’acqua: il video girato dall’Intelligenza Artificiale la trasforma in una piscina urbana X Leggi anche › Profezie e presagi per il nostro futuro, tra robot e intelligenza artificiale Quello all’ozono e al suo buco è l’unico riferimento che oggi pare datato. Ma anche molto tenero: quel nostro credere che avessimo prodotto una crepa nell’universo sparandoci addosso la lacca o il deodorante testimonia un’ingenuità che oggi non abbiamo più. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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he swore to make her life a nightmare, but ended up stealing her heart instead! unexpected twist.

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