Dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela, si sono moltiplicate le iniziative di aiuto, con distribuzione di cibo e assistenza medica immediata. Le immagini mostrano persone che si organizzano rapidamente per soccorrere chi è rimasto sotto le macerie. La risposta solidale si è tradotta in interventi tempestivi da parte di organizzazioni e cittadini, con mezzi e risorse mobilitati sul campo. In altre aree colpite da conflitti, come Gaza, la risposta immediata sembra invece più lenta o assente.

di Rosamaria Fumarola Il Venezuela vive tempi difficili e non mi riferisco solo al terremoto che lo ha duramente colpito pochi giorni fa. A proposito di quest’ultimo, sono stata molto colpita dalla solidarietà dimostrata nell’immediatezza degli accadimenti da tutti, affinché sostegno concreto fosse assicurato subito alla popolazione. A parte la considerazione banale che una crisi non consta solo di una fase che necessita di interventi urgenti, ma che è indispensabile che l’aiuto si protragga anche nei momenti successivi con modalità diverse di sostegno, il terremoto in Venezuela ha evidenziato una macroscopica contraddizione che val la pena sottolineare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La solidarietà è immediata davanti alle tragedie naturali, come in Venezuela: perché non si fa lo stesso a Gaza?

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