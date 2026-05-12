Bambini e uccelli imparano a parlare nello stesso modo grazie alle interazioni sociali | lo studio sui diamanti mandarini

Uno studio recente sui diamanti mandarini rivela che bambini e uccelli imparano a comunicare attraverso processi simili, basati sulle interazioni sociali. La ricerca evidenzia come il feedback degli adulti e le interazioni con l'ambiente favoriscano lo sviluppo del linguaggio in entrambe le specie. Le osservazioni sono state condotte sul comportamento di questi uccelli e sui bambini durante le fasi di apprendimento della comunicazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui