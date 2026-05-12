Bambini e uccelli imparano a parlare nello stesso modo grazie alle interazioni sociali | lo studio sui diamanti mandarini

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recente sui diamanti mandarini rivela che bambini e uccelli imparano a comunicare attraverso processi simili, basati sulle interazioni sociali. La ricerca evidenzia come il feedback degli adulti e le interazioni con l'ambiente favoriscano lo sviluppo del linguaggio in entrambe le specie. Le osservazioni sono state condotte sul comportamento di questi uccelli e sui bambini durante le fasi di apprendimento della comunicazione.

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Un nuovo studio sui diamanti mandarini dimostra che bambini e uccelli imparano a comunicare allo stesso modo: il back sociale e le interazioni con gli adulti accelerano lo sviluppo del linguaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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