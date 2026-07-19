Guarda | Bukayo Saka completa la sua doppietta mentre l’Inghilterra conduce 4-0 contro la Francia

Breaking: L’Inghilterra è stata eccezionale nella partita per il terzo posto di oggi contro la Francia alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Attualmente sono in vantaggio per 4-0 all’intervallo. Declan Rice ha aperto le marcature a due minuti dall’inizio della partita con un tiro dalla distanza e ha realizzato il secondo gol della partita per Ezri Konsa con un corner. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Bukayo Saka è andato a fuoco. Bukayo Saka ha segnato il terzo gol della partita dopo un impressionante contropiede, e la stella dell’Arsenal ha ora segnato il suo secondo gol della partita per mettere luce tra le due squadre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Bukayo Saka Biography: From London Streets to Football Superstar | Full Life Story

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Francia-Inghilterra finisce con un incredibile 4-6: i Blues sfiorano la rimonta impossibile. Tripletta di Saka e doppietta di MbappéL’Inghilterra ha battuto la Francia con un punteggio di 6-4 nella partita per il terzo posto del Mondiale 2026, disputata a Miami.

Thomas Tuchel sulla forma fisica di Bukayo Saka per la Coppa del MondoThomas Tuchel ha commentato lo stato di forma fisica di Bukayo Saka in vista della Coppa del Mondo.

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