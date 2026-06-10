Thomas Tuchel sulla forma fisica di Bukayo Saka per la Coppa del Mondo

Thomas Tuchel ha commentato lo stato di forma fisica di Bukayo Saka in vista della Coppa del Mondo. Secondo il tecnico, il giocatore sta attraversando un buon momento, con miglioramenti evidenti nelle ultime settimane. Tuchel ha sottolineato che Saka si sta allenando regolarmente e si sente bene, ma non ha fornito dettagli specifici sulle condizioni fisiche attuali o sui tempi di recupero. La squadra si prepara per le prossime partite del torneo.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel parla durante una conferenza stampa (foto di Richard PelhamGetty Images) L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha ammesso che dovrà stare un po’ attento alla forma fisica di Bukayo Saka ai Mondiali dopo che ha recentemente giocato per infortunio con l’Arsenal. La stella dei Gunners ha appena festeggiato la vittoria del titolo di Premier League con il suo club, ma non ha nemmeno raggiunto il suo massimo della forma in nessun momento della stagione appena trascorsa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Cheat Sheet at the World Cup: Saka concerns, Gordon hopes & Messi and Ronaldo get ready

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