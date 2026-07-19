GTWC Europe BMW domina a Misano 4° Valentino Rossi

Notizia in breve

A Misano, nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, il team WRT con BMW ha vinto anche la seconda gara. Charles Weerts e Kelvin van der Linde hanno concluso in prima posizione, replicando la vittoria della giornata precedente. La squadra ha mantenuto un ritmo costante e ha completato il percorso senza errori, consolidando così la propria leadership nel weekend di corse sulla pista romagnola.