GTWC Europe BMW domina a Misano 4° Valentino Rossi
A Misano, nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, il team WRT con BMW ha vinto anche la seconda gara. Charles Weerts e Kelvin van der Linde hanno concluso in prima posizione, replicando la vittoria della giornata precedente. La squadra ha mantenuto un ritmo costante e ha completato il percorso senza errori, consolidando così la propria leadership nel weekend di corse sulla pista romagnola.
BMW domina a Misano nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il team WRT conquista infatti anche la seconda prova in programma nel tracciato romagnolo, Charles WeertsKelvin van der Linde sono stati in grado di ripetere alla perfezione quanto fatto ieri sera. La BMW M4 GT3 EVO n. 32 ha ottenuto ai box il successo superando la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing di Daniel JuncadellaJules Gounon, in pole grazie alla perfetta Q2 disputata questa mattina. Conclude quarto invece Valentino Rossi in coppia con Max Hesse. La BMW M4 GT3 EVO n. 46 del ‘Dottore’ ha perso nel finale l’ultimo gradino del podio a favore della Mercedes n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
GTWC Europe, Valentino Rossi in pole per gara-1 a MisanoValentino Rossi ha ottenuto la sua prima pole position nelle gare di auto, in occasione del round di Misano del GT World Challenge Europe.
Leggi anche: GTWC Europe, BMW torna a festeggiare nella race-1 di Misano. 6° Rossi dopo un contatto al via
Temi più discussi: GTWC | Misano – qualifiche 1: pole position per Valentino Rossi e la sua BMW #46; GTWC Europe, Misano riaccende la Sprint Cup 2026. Rossi ci riprova; FREC | Gara 1 – Paul Ricard: Nakamura-Berta domina e si rilancia in classifica generale.
GTWC Europe, BMW torna a festeggiare nella race-1 di Misano. 6° Rossi dopo un contatto al viaBMW parte dalla pole a Misano con la M4 GT3 EVO n. 46 di Valentino Rossi/Charles Weerts, ma vince con la gemella n. 32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor. oasport.it
GTWC Europe, Valentino Rossi in pole per gara-1 a MisanoPrima pole in carriera per Valentino Rossi nelle ruote coperte in occasione del round di Misano del GT World Challenge Europe Powered by AWS. La stella ... oasport.it