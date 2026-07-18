gtwc europe valentino rossi in pole per gara 1 a misano

Notizia in breve

Valentino Rossi ha ottenuto la sua prima pole position nelle gare di auto, in occasione del round di Misano del GT World Challenge Europe. Con un tempo di 1 minuto e 34 secondi, il pilota italiano ha battuto gli avversari e si è qualificato al primo posto per la gara-1 di questa sera. Questa è la prima volta che Rossi, noto per il successo nel motociclismo, si distingue nelle competizioni di auto da corsa.