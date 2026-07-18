GTWC Europe Valentino Rossi in pole per gara-1 a Misano

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valentino Rossi ha ottenuto la sua prima pole position nelle gare di auto, in occasione del round di Misano del GT World Challenge Europe. Con un tempo di 1 minuto e 34 secondi, il pilota italiano ha battuto gli avversari e si è qualificato al primo posto per la gara-1 di questa sera. Questa è la prima volta che Rossi, noto per il successo nel motociclismo, si distingue nelle competizioni di auto da corsa.

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Prima pole in carriera per Valentino Rossi nelle ruote coperte in occasione del round di Misano del GT World Challenge Europe Powered by AWS. La stella del motomondiale si impone sulla concorrenza in vista della race-1 di questa sera, il migliore in 1.32.154 al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Il ‘Dottore’, iscritto alla serie SRO con Max Hesse, ha battuto nella breve sessione disputata odierna l’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 66 Tresor Attempto Racing (Silver Cup) di Andrea Frassineti e la Porsche 992 GT3-R EVO n. 80 Lionspeed GP di Ricardo Feller. Fabian Schiller (Getspeed Mercedes n. 12 ) e Dylan Pereira (Tresor Attempto Racing Audi n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il ritorno di Valentino Rossi a Monza per il GTWC

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