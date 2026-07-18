BMW ha ottenuto la pole position a Misano con la M4 GT3 EVO n. 46 di Valentino Rossi, ma ha vinto con la vettura gemella di Charles Weerts e Dries Vanthoor. La gara, conclusa con la 55ª vittoria per la squadra WRT nel GT World Challenge Europe Sprint Cup, è stata caratterizzata da un contatto tra le vetture al via. Valentino Rossi si è piazzato in sesta posizione dopo il contatto iniziale.

BMW parte dalla pole a Misano con la M4 GT3 EVO n. 46 di Valentino RossiCharles Weerts, ma vince con la gemella n. 32 di Charles WeertsDries Vanthoor. 55ma affermazione per WRT nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup al termine di una prova segnata da un contatto al via. I primi secondi sono stati infatti decisivi, la BMW n. 32 ha infatti preso la vetta della competizione dopo un contatto tra Rossi (n. 46). la Porsche n. 80 Lionspeed di Ricardo Feller e l’Audi n. 66 Tresor Attempto Racing di Andrea Frassineti (Silver Cup). Le tre auto, rispettivamente in prima, terza e seconda piazza al via, si sono toccate nelle concitate fasi iniziali, la carambola ha provocato il ritiro dell’Audi n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GTWC Europe, BMW torna a festeggiare nella race-1 di Misano. 6° Rossi dopo un contatto al via

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