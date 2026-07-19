Il centrodestra fiorentino ha organizzato una manifestazione in piazza Strozzi e una raccolta firme prevista per giovedì alle 19.30. La mobilitazione è stata annunciata da un rappresentante locale del settore dei gioiellieri, che ha ringraziato un commerciante per aver sostenuto l'iniziativa. La manifestazione si svolgerà senza l'uso di bandiere politiche.

Una manifestazione in piazza Strozzi e una raccolta firme. È la mobilitazione lanciata per giovedì a partire dalle 19.30 da tutto il centrodestra fiorentino di Palazzo Vecchio. L’obiettivo: spingere per la concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, protagonista del dibattito pubblico sulla legittima difesa a seguito di una tragica rapina. Quel giorno, il 28 aprile 2021, l’uomo uccise i due rapinatori e ne ferì un terzo. La Cassazione ora ha accolto la richiesta della Procura generale facendo diventare definita la condanna a 14 anni e 9 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grazia al gioielliere Roggero. Il centrodestra si mobilita: "In piazza senza bandiere"

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Confronto su grazia a Roggero: Decisione spetta a Presidente

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Temi più discussi: Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza; Grazia a Roggero, l'iniziativa di Nordio e perché Mattarella ha richiamato il ministro; Il pressing del centrodestra per la grazia, l'altolà del Colle: il caso Roggero è diventato politico; Roggero entra a Bollate: Mattarella si metta una mano sulla coscienza.

Si torna a parlare del caso del #gioielliere Mario #Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due #rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina nel 2021. Dopo la richiesta di grazia presentata dalla moglie, la procuratrice generale della Corte d' x.com

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