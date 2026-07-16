Il centrodestra si è unito per chiedere la grazia a favore di un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori durante una rapina nel 2021. Tutti i capigruppo dei principali partiti di maggioranza hanno promosso una raccolta firme a sostegno della richiesta. La condanna definitiva riguarda l’episodio avvenuto a Grinzane Cavour, avvenuto nel corso di una rapina.

Centrodestra unito per chiedere la grazia nei confronti di Mario Roggero. I capigruppo di tutti i partiti di maggioranza hanno lanciato una raccolta firme a sostegno del gioielliere condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi, per aver sparato e ucciso due rapinatori a Grinzane Cavour nel 2021. La petizione fa seguito all’appello rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal vicepremier leghista Matteo Salvini. Mario Roggero condannato: l’appello di Salvini La condanna nei confronti del 72enne è diventata definitiva dopo la sentenza della Cassazione, che ha confermato la pena stabilita in Corte d’Assise d’Appello per l’omicidio dei due ladri, e il ferimento di un terzo, che avevano rapinato la sua gioielleria in provincia di Cuneo, il 21 aprile del 2021. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero condannato per omicidio, centrodestra si mobilita per chiedere la grazia con la raccolta firme

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Mario Roggero condannato in via definitiva per l'omicidio dei rapinatori reddit

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