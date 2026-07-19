Il ministro della Giustizia ha ricevuto il via libera dalle norme per non aver invaso le prerogative del Presidente della Repubblica nel caso di una possibile grazia a un condannato. La vicenda, inizialmente legata a una richiesta di clemenza, è diventata un confronto tra il ministero e il Quirinale. Quest’ultimo ha ribadito che la decisione sulla grazia spetta esclusivamente al Capo dello Stato.

La vicenda della possibile grazia a Mario Roggero si è trasformata rapidamente in un caso politico-istituzionale. Da un lato, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, dall'altro, il Quirinale, intervenuto per ricordare che il potere di concedere la grazia spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nel dibattito pubblico si è così diffusa l'idea che il Guardasigilli avesse invaso le prerogative del Capo dello Stato. Ma è davvero così? Se si leggono le norme e la giurisprudenza costituzionale, la risposta appare diversa. Il potere di concedere la grazia è del Presidente L'articolo 87 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grazia a Mario Roggero, le norme danno ragione al ministro Nordio: non ha invaso le prerogative del Capo dello Stato

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Grazia a Mario Roggero, Meloni: «Mi aggredisci Io mi difendo». E cè il giallo dellistruttoria

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