Il presidente della Repubblica ha richiesto al ministro della Giustizia di intervenire, dopo che quest’ultimo ha avviato l’istruttoria per concedere la grazia a Mario Roggero. È scritto in una nota ufficiale, precisando che solo il Capo dello Stato può decidere sulla concessione. Il ministro aveva avviato le pratiche, ma la decisione finale spetta esclusivamente al presidente.

E’ quanto scritto in una nota dopo che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere piemontese, fanno notare fonti del Quirinale, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza della Cassazione sul caso Roggero e quindi il discorso sulla concessione o meno della grazia è assolutamente prematuro. Ma una questione strettamente di metodo, che tocca i poteri del presidente della Repubblica, così come disegnati dalla Costituzione. Come infatti recita la sentenza n. 200 del... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Grazia a Roggero: Mattarella richiama Nordio. Solo il Capo dello Stato può concederla

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Sul caso #Roggero ci mancava solo la proposta sgrammaticata di #grazia del ministro #Nordio. Per fortuna c’è il Presidente #Mattarella che mette ogni cosa al suo posto. Teniamocelo stretto! x.com

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