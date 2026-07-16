Il presidente della Repubblica ha incontrato il ministro della Giustizia al Quirinale, ribadendo che la concessione della grazia spetta esclusivamente al Capo dello Stato, come previsto dalla Costituzione. La nota ufficiale segue un incontro pomeridiano tra i due. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla discussione è stato reso pubblico. La questione riguarda il caso di un condannato che ha chiesto clemenza. La posizione del presidente non è cambiata rispetto alla norma costituzionale.

Una nota durissima, che fa seguito a un faccia a faccia pomeridiano al Quirinale. Sergio Mattarella ha convocato nelle sue stanze il ministro della Giustizia Carlo Nordio e gli ha ricordato, senza tanti giri di parole, che la Costituzione assegna il potere di concedere la grazia «esclusivamente al presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006». Poche parole, nette e fredde, che suonano come un richiamo e un monito dopo che il Guardasigilli ha aperto una istruttoria sul caso del gioielliere Mario Roggero, a cui l'intera maggioranza di centrodestra (o quasi) vorrebbe concedere il perdono. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Roma.corriere.it - Caso Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio: «La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: «Grazia spetta solo al presidente della Repubblica»

Notizie e thread social correlati

Caso Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: “Puntualizzati i limiti sui poteri del ministro sulla grazia”Il presidente della Repubblica ha incontrato il ministro della Giustizia per discutere dei limiti sui poteri del ministro riguardo alla grazia.

Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: «Puntualizzati limiti attribuzioni ministro sulla grazia»Il presidente della Repubblica ha ricevuto il ministro della Giustizia, con un confronto incentrato sulla definizione dei limiti delle attribuzioni...

Temi più discussi: Roggero, Salvini chiede la grazia a Mattarella. Sit-in di Futuro Nazionale in Cassazione; Appello di Salvini a Mattarella per chiedere la grazia per Roggero; La Cassazione conferma la condanna a Roggero, Salvini: Grazia; Veronica Vittanni: Dalla pittura di Turneril mito del lago.

Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: Grazia spetta solo al presidente della RepubblicaIl ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero. msn.com

Caso Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la CostituzioneIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema ... roma.corriere.it