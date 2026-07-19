Gratteri e la lotta alle mafie | quando la politica ignora i migliori si produce isolamento

Il procuratore Nicola Gratteri ha sottolineato che, prima di approvare nuove leggi sulla giustizia, sarebbe opportuno consultare chi lavora quotidianamente nei processi. Questa opinione è stata espressa in occasione del premio Flaiano assegnato a lui. La sua posizione riflette la necessità di coinvolgere chi ha esperienza diretta nel sistema giudiziario per evitare leggi che possano risultare inefficaci o dannose.

Nei giorni scorsi, in occasione del premio Flaiano assegnato al procuratore Nicola Gratteri, ho ripensato ad alcune sue riflessioni. Sulla riforma Cartabia osservò che, prima di legiferare, sarebbe opportuno consultare chi i processi li vive ogni giorno. Da tempo sostiene inoltre che le mafie prosperano anche grazie alle inefficienze dello Stato, indicandone le cause e proponendo interventi strutturali. Se uno dei magistrati italiani più autorevoli esprime considerazioni di questo rilievo, la politica dovrebbe sentirsi in dovere di interrogarsi, invece di lasciare che quelle parole si dissolvano nel rumore della cronaca. Ciò che dice si può... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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