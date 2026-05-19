Una nuova serie documentaristica arriverà su Disney+, dedicata a Nicola Gratteri, magistrato noto per il suo impegno nella lotta contro le mafie. La produzione si compone di più episodi e unisce scene di cronaca giudiziaria a momenti che rivelano aspetti più personali della sua vita. La serie si propone di raccontare sia le indagini portate avanti che l’esperienza umana di Gratteri, offrendo uno sguardo approfondito sul suo ruolo nel sistema giudiziario.

Nicola Gratteri diventa protagonista di una docuserie Disney+: un racconto in più episodi che unisce la cronaca giudiziaria al ritratto intimo del magistrato. Il panorama dell’intrattenimento in streaming si arricchisce di un racconto biografico e civile di grande spessore. La figura del magistrato Nicola Gratteri, attuale Procuratore della Repubblica di Napoli e da decenni in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata, sarà al centro di un’inedita docuserie televisiva prodotta per la piattaforma globale Disney+. Il progetto si propone di ripercorrere non solo le tappe fondamentali della carriera del magistrato, ma anche i sacrifici personali, le scelte coraggiose e la costante condizione di pericolo che ne hanno caratterizzato l’esistenza sotto scorta sin dal 1989. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Nicola Gratteri: in arrivo la nuova docuserie incentrata sulla sua vita e la lotta alle mafie

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