Salvini | La politica sia unita nella lotta alle mafie

Il leader di un partito politico ha dichiarato che la vittoria nella lotta contro le organizzazioni criminali richiede un fronte compatto. Ha sottolineato che questa battaglia si svolge non solo attraverso dichiarazioni pubbliche, ma anche con azioni concrete. La sua affermazione arriva in un momento in cui si discute di misure e strategie per contrastare le attività illegali sul territorio nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La lotta alle mafie si vince solo se si è uniti. Si combatte non solo con le parole ma con gli atti. Quando c’è da fare le lotte alle mafie uniamoci”. E’ appello rivolto a tutte le forze politiche dal vice premier, Matteo Salvini, alla cerimonia dell’avvio di demolizione di palazzo Fienga. “Su alcuni temi sarebbe sano che la politica fosse unita – ha sottolineato – questo, oggi, è l’esempio di una vittoria di un sistema unito e compatto”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salvini: “La politica sia unita nella lotta alle mafie” Notizie correlate Leggi anche: Con Gratteri un salto di qualità nella lotta alle mafie: la reazione dei clan era prevedibile Leggi anche: Lotta alle mafie e al narcotraffico in Italia, ecco quanti miliardi ha sequestrato la Guardia di Finanza Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Legge elettorale, la Lega accelera. I timori di Salvini su Forza Italia: vuole il pareggio; Salvini: La mia intervista è piaciuta a Trump? Mio contributo ai buoni rapporti con gli Usa; Italia-Usa: Trump rilancia intervista Salvini a Breitbart; Da Calenda a Salvini: la squadra (bipartisan) che gioca per il pareggio alle elezioni. Salvini, 'la politica sia unita nella lotta alle mafie'La lotta alle mafie si vince solo se si è uniti. Si combatte non solo con le parole ma con gli atti. Quando c'è da fare le lotte alle mafie uniamoci. (ANSA) ... ansa.it L’intervista di Salvini che è piaciuta tanto a Trump: Grazie al presidente USA per il suo coraggioDonald Trump ha rilanciato sul proprio profilo Truth un'intervista della testata di estrema destra Breitbart a Matteo Salvini ... fanpage.it Il ministro rinnova all’Eurogruppo la richiesta di sforare il Patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese: «Estendere le deroghe già attive per la difesa». Salvini rincara: «Andiamo da soli, ne va della sopravvivenza». - facebook.com facebook Salvini: Bruxelles non permette al governo italiano e ad altri governi di derogare dai vincoli insensati del Patto di Stabilità. Vogliamo aiutare famiglie e imprese e non possiamo perché ci sono dei vincoli europei che saremo costretti a superare perché io non ch x.com