Una grandinata ha colpito il concerto di Bad Bunny, rendendo impossibile recuperare la data programmata. I biglietti saranno rimborsati ai partecipanti. Nessuna nuova data è stata annunciata. La perturbazione ha causato danni e ha impedito lo svolgimento dell’evento. Non si conoscono ancora dettagli sui tempi del rimborso. La cancellazione si è verificata senza preavviso, lasciando i fan senza possibilità di assistere allo spettacolo.

Forse l'estate smetterà - anno dopo anno - di essere la stagione dei concerti per eccellenza, di pari passo alla sua metamorfosi nella stagione dei downburst e della grande instabilità meteorologica. Ne hanno pagate le spese gli 80mila accalcati per la seconda data della star portoricana Bad Bunny all'Ippodromo La Maura di Milano, investiti da violentissimi scrosci di pioggia e da grossi chicchi di grandine che hanno costretto a interrompere lo show. E hanno ferito lievemente diversi fan. Ora, dopo un'evacuazione caotica che ha lasciato più di uno spazio alle polemiche e ore di attesa, Live Nation ha ufficializzato che il concerto non sarà riprogrammato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Grandine sul concerto di Bad Bunny, la data non sarà recuperata: "Ma i fan avranno il rimborso"

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Tempesta a Milano,Interrotto il concerto di Bad Bunny

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