Grande partecipazione alla presentazione del progetto La Prevenzione come Valore di Comunità

Da monrealelive.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 18 luglio si è tenuta presso l’I.C.S. “Margherita di Navarra” a Pioppo la presentazione del progetto “La Prevenzione come Valore di Comunità”. L’evento è stato promosso e organizzato dalla Fondazione Roberta Mucera Ets. La partecipazione è stata numerosa, con molte persone presenti all’incontro. La giornata ha visto l’intervento di relatori e rappresentanti dell’organizzazione, che hanno illustrato gli obiettivi e le attività previste dal progetto.

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Si è svolto ieri, sabato 18 luglio, presso l’I.C.S. “Margherita di Navarra” a Pioppo, l’atteso incontro promosso e organizzato dalla Fondazione Roberta Mucera Ets per la presentazione del progetto “La Prevenzione come Valore di Comunità”. L’iniziativa ha registrato un’importante e calorosa partecipazione da parte della comunità locale, riunita per sostenere gli scopi e le attività dell’associazione, da sempre impegnata nella promozione della salute e della solidarietà sul territorio. L’evento, guidato e sapientemente coordinato da Santo D’Alcamo, volontario dell’associazione e tra i promotori dell’iniziativa in veste di moderatore, ha visto un fondamentale momento di condivisione e sinergia tra istituzioni, mondo della scuola e cittadinanza. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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