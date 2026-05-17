Grottaglie grande partecipazione per la presentazione del libro di Clara Grazioso
Ieri sera, alla Biblioteca San Francesco de Geronimo di Grottaglie, si è svolta la presentazione del libro “Dalle sabbie mobili alla LIBERTÀ”, scritto da Clara Grazioso. La serata ha visto una grande affluenza di pubblico, che ha seguito con attenzione l’evento dedicato alla prima opera dell’autrice. La presentazione ha attirato numerosi partecipanti, interessati a conoscere il contenuto e il percorso letterario dell’autrice. L’appuntamento si è svolto in un’atmosfera di partecipazione e curiosità.
Tarantini Time Quotidiano Grande partecipazione ieri sera alla Biblioteca San Francesco de Geronimo di Grottaglie per la presentazione ufficiale di “Dalle sabbie mobili alla LIBERTÀ”, opera prima di Clara Grazioso. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Culturale “Giuseppe Battista”, l’Anteas Grottaglie e altre realtà del territorio, ha acceso i riflettori sui temi del riscatto personale e sociale. L’incontro si è aperto con i saluti di Ciro Marseglia, presidente del Centro Culturale “Giuseppe Battista”, che ha evidenziato l’importanza di promuovere eventi culturali capaci di stimolare riflessioni e creare rete sul territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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