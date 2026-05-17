Grottaglie grande partecipazione per la presentazione del libro di Clara Grazioso

Ieri sera, alla Biblioteca San Francesco de Geronimo di Grottaglie, si è svolta la presentazione del libro “Dalle sabbie mobili alla LIBERTÀ”, scritto da Clara Grazioso. La serata ha visto una grande affluenza di pubblico, che ha seguito con attenzione l’evento dedicato alla prima opera dell’autrice. La presentazione ha attirato numerosi partecipanti, interessati a conoscere il contenuto e il percorso letterario dell’autrice. L’appuntamento si è svolto in un’atmosfera di partecipazione e curiosità.

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