SiAmo Paduli grande partecipazione alla presentazione della lista

Nella serata si è svolta la presentazione ufficiale della lista civica “SiAmo Paduli” e del candidato sindaco Daniele Bonavita, attirando un pubblico numeroso e interessato. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e sostenitori, che hanno assistito alla presentazione dei candidati e ai discorsi introduttivi. L’evento si è svolto in un clima di entusiasmo e coinvolgimento, con numerose persone che hanno seguito con attenzione gli interventi.

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Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione e clima di entusiasmo alla presentazione ufficiale della lista civica “SiAmo Paduli” e del candidato sindaco Daniele Bonavita. Un incontro molto partecipato, nato come momento di confronto e condivisione di idee per il futuro della comunità. Nel corso della serata sono stati presentati i candidati al Consiglio Comunale che accompagneranno il progetto civico di “SiAmo Paduli”: Domenico Bozzi, Rossella Checola, Giuseppe Ciccone, Raffaele Carmine Ferravante, Rosanna La Rocca, Michele Lombardi, Daniel Mandato, Massimo Marmorale, Marco Mazzeo, Francesco Pio Minicozzi, Gianni Minicozzi e Stefano Zollo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “SiAmo Paduli”, grande partecipazione alla presentazione della lista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate “SiAmo PADULI”, domani la presentazione della lista e del candidato sindaco BonavitaTempo di lettura: < 1 minutoLunedì 11 maggio, alle ore 20:30, in Viale Libertà, davanti al Municipio, si terrà la presentazione ufficiale della Lista... Grande partecipazione per la presentazione della lista "Free Cervinara"La presentazione della lista elettorale Free Cervinara ha registrato una partecipazione straordinaria, trasformandosi in un evento capace di...