Auletta ritrovato ordigno della Seconda Guerra Mondiale | attesi per gli artificieri
Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato ieri lungo le rive del fiume Tanagro, vicino al Ponte degli Inglesi, in un comune della regione. La scoperta è stata segnalata alle autorità che hanno disposto l'intervento di artificieri per la rimozione e la messa in sicurezza dell'ordigno. La zona è stata delimitata e evacuata in attesa delle operazioni di bonifica. Nessun incidente è stato registrato durante le operazioni di intervento.
Un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale è stato scoperto ieri lungo le sponde del fiume Tanagro, nelle vicinanze del Ponte degli Inglesi, nel comune di Auletta. I carabinieri della stazione locale hanno transennato l'area e ne hanno garantito la messa in sicurezza in attesa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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