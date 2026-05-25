Auletta ritrovato ordigno della Seconda Guerra Mondiale | attesi per gli artificieri

Notizia in breve

Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato ieri lungo le rive del fiume Tanagro, vicino al Ponte degli Inglesi, in un comune della regione. La scoperta è stata segnalata alle autorità che hanno disposto l'intervento di artificieri per la rimozione e la messa in sicurezza dell'ordigno. La zona è stata delimitata e evacuata in attesa delle operazioni di bonifica. Nessun incidente è stato registrato durante le operazioni di intervento.