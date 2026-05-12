Un nuovo focolaio di hantavirus si è verificato a bordo di una nave da crociera tra Sud America e Capo Verde, causando decessi tra i passeggeri. Mentre la presenza del virus tra i topi viene considerata un elemento di rischio, l’attenzione si concentra sulle implicazioni di questa emergenza sanitaria. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di continui cambiamenti nei rischi biologici, dove i sistemi di prevenzione appaiono spesso invariati.

Viviamo tra i topi, non li vediamo ma sono tra noi. Basterebbe questo per mettere in piedi un nuovo show, dopo il focolaio con morti registrato sulla nave da crociera tra Sud America e Capo Verde. I media stanno creando parallelismi emotivi con il Covid, basti guardare il linguaggio utilizzato: “quarantena”, “nave isolata”, “virus mortale”. C'è un momento preciso che capisci che sei un gioco. Non è quando accendi la televisione o compulsi un media. È quando ti accorgi che non serve, la tensione della società dello spettacolo è già lì nel letto, quando ti svegli, nella riunione di lavoro, nella telefonata con tua madre, alla cena con gli amici.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus, preparate il braccio, il nuovo business è già tra noi ma se non vi convince ce ne sarà presto un altro: è la società dello spettacolo e lo spettacolo siete voi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo: la nuova dirigente generale sarà Margherita RizzaSarà Margherita Rizza la nuova dirigente generale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo.

Foggia, maratona verso il no al referendum con personaggi dello spettacolo e della società civilee tante altre personalità dell’arte, della musica, della cultura, della magistratura e della società civile...