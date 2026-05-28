Nel pomeriggio si è svolto un convegno di cavalli e auto d’epoca al Sesana, con spettacoli in pista. È stato l’ultimo evento del mese prima del Gran Premio Nello Bellei, previsto per sabato 11 luglio. La manifestazione ha coinvolto entrambe le discipline, con pubblico presente e attività dedicate agli appassionati. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni durante l’evento.

Nel pomeriggio tornano i cavalli in pista per l’ultimo convegno del mese. Il Sesana si avvicina lentamente agli appuntamenti clou della stagione, il primo in ordine cronologico è il Gran Premio Nello Bellei in programma sabato 11 luglio. Data che sembra lontana, in realtà già con l’inizio delle notturne previsto per giovedì 11 giugno il trotter entra nel vivo della stagione con molte attività collaterali. Il convegno di oggi è composto da sette corse tutte intitolate ai brand ed ai modelli più famosi delle auto d’epoca che parteciperanno alla sesta edizione della kermesse ’ Strade della Toscana ’, manifestazione inserita nel Trofeo ASI giovani in cui conducenti e proprietari under 40 delle auto storiche affrontano delle prove di regolarità il prossimo 2 giugno sulla pista del Sesana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalli e auto d’epoca: al Sesana un pomeriggio di spettacolo

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