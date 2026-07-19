Gp di Spa | Vince Antonelli davanti a Leclerc quarto Hamilton

Da puntomagazine.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pilota italiano ha vinto il Gran Premio di Spa, superando in classifica il rivale più vicino. Secondo si è classificato un pilota monegasco, mentre il terzo posto è andato a un pilota olandese. Un altro concorrente, britannico, è stato costretto al ritiro. La gara ha visto la presenza di un pilota che ha concluso in quarta posizione. La vittoria si aggiunge a una serie di risultati positivi per il pilota italiano, che continua a mantenere vivo il sogno di contendere il titolo mondiale.

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Verstappen completa il podio. Out Russell. Antonelli continua a stupire e non molla il sogno mondiale. Il pilota italiano, vince anche a Spa, in quella che è considerata l’università dell’automobilismo anche se queste monoposto hanno tolto quell’adrenalina pura di un tempo. Kimi Antonelli, autore di un weedend perfetto, allunga in classifica con Hamilton che è secondo a 45 punti dal pilota italiano e dimostra come la Ferrari non è così lontana dalla Mercedes. La scuderia di Maranello paga molto in termini di power unit e per questo, su questa pista con quella di oggi, il secondo posto di Leclerc ed il quarto di Hamilton, valgono molto. Chi, ancora una volta esce ridimensionato, è Russell. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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GP del BELGIO, ANTONELLI vince davanti a LECLERC e VERSTAPPEN

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